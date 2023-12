Erneut gerissenes Reh vor Haustür in der Kelchsau

„Wir dürfen jetzt nicht mehr still sein“, gibt sich Stephan Treichl kämpferisch. Er ist der Besitzer eines vermieteten Hauses in der vorderen Kelchsau, das sich nur rund 200 Meter neben dem Bauernhaus der Familie Rief befindet. Bianca Rief hatte, wie berichtet, am Freitagmorgen ein brutal gerissenes Reh vor ihrem Haus entdeckt. Am Wochenende gab es dann beim Gebäude von Stephan Treichl einen ähnlichen Fund