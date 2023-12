Rehriss vor der Haustür: Familie lebt nun in Angst

Will einen DNA-Test

Die Familie hält am Hof Hühner, Hasen und Enten und gelegentlich reiße ein Fuchs Hennen. Doch einen so brutalen Riss traut Rief Meister Reineke nicht zu. „Solange der Wolfsverdacht nicht aus der Welt ist, habe ich Angst, meine Kinder abends aus dem Haus zu lassen“, sagt sie. Sie will, dass ein DNA-Test gemacht wird.