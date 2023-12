Schock für Bewohner bei Brand in Kundler Wohnung

In der Wohnung des Einfamilienhauses in Kundl war am Sonntag gegen 19.40 Uhr Feuer ausgebrochen. Der Schwelbrand entwickelte sich im Nahbereich eines Kaminofens in der Zwischendecke. Die 58-jährige Hausbesitzerin verständigte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte die Lösch- und Sicherungsmaßnahmen rasch durchführen.