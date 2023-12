„Ich habe das Gefühl, dass ein Innehalten gut tut“

„Krone“: Gabi Fleisch ist ein großer Weihnachtsfan. Warum ist das so?

Gabi Fleisch: Die Liebe zum Fest aller Feste hängt mit meiner Kindheit zusammen. Wir hatten Zuhause einen Lebensmittelladen und waren sechs Kinder. Unsere Eltern hatten wenig Zeit für uns. Aber wenn sie Zeit hatten, am Wochenende oder an Feiertagen, dann haben sie das zelebriert und uns viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Das waren die schönsten Momente meiner Kindheit.