Lösung für Kinderbetreuung in Gmunden gefunden

Die Nachricht ereilte die Eltern in Gmunden unerwartet und sehr kurzfristig: Am vergangenen Freitag wurden sie per Mail darüber informiert, dass ihre Kinder ab Anfang dieser Woche auf die gewohnte Betreuung verzichten müssen - der Verein der Tagesmütter (VdT) hatte, wie berichtet, Konkurs angemeldet.