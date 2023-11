„Das unseren Kindern zu nehmen, ist ganz arg“

Ohne die gewohnte Betreuung standen am Montag rund 100 Kinder und ihre Eltern in Gmunden da, nachdem dort am Freitag der Verein der Tagesmütter Konkurs anmelden musste. Die Betroffenen sind verzweifelt, Oppositionspolitiker sehen ein Versagen der Landesregierung und warnen: Das sei erst der Anfang.