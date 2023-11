Tagesmütter stellen in Gmunden die Betreuung ein

Immer wieder wurde der Landesregierung zuletzt vorgeworfen, die Tagesmütter und die Vereine, in denen sie sich organisieren, finanziell auszuhungern. Jetzt muss die erste Organisation die Segel streichen: In Gmunden meldete der Verein der Tagesmütter Konkurs an, ab Montag gibt es keine Betreuung mehr.