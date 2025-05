Autofahrer krachte gegen vollen Tankstellenshop

Der 54-jährige Grieskirchener wollte mit seinem Pkw am 8. Mai 2025 gegen 16.05 Uhr vor einem Tankstellenshop in Meggenhofen einparken. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in den Shop. Im Innenbereich befanden sich mehrere Personen, welche glücklicherweise unverletzt blieben. An der Fassade sowie an den Fensterscheiben des Shops entstand ein massiver Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.