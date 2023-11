Aus für Tageseltern: Familienbund will einspringen

Der Verein der Tagesmütter in Gmunden meldete Konkurs an, ab sofort werden bis zu 100 Kinder nicht mehr wie gewohnt betreut. Die betroffene Eltern sind entsetzt, Oppositionspolitiker üben Kritik an vermeintlichen Versäumnissen der Landesregierung. Doch jetzt tut sich eine mögliche Lösung auf.