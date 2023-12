Kleines Plus, aber: Arbeitslosigkeit weiter stabil

Arbeitslosigkeit am Bau und im Handel gestiegen

Überdurchschnittlich stark gestiegen ist die Arbeitslosigkeit laut AMS in der Baubranche (+15,2 %), im Handel (+12,4 %) und in der Arbeitskräfteüberlassung (+ 10,9 %). In der Beherbergung und Gastronomie sei die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 8832 Personen gesunken, wovon 82,2 Prozent bereits eine Einstellzusage von einem Betrieb hätten, hieß es.