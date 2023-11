„Bereue meine Tat zutiefst, es war ein Wahnwitz“

„Ich hab’ einfach den Überblick über meine Finanzen verloren. Ich hab’ das Gefühl gehabt, dass es immer enger wird und meine Partnerin und ihre beiden Kinder ausziehen müssen. Ständig sind neue Rechnungen gekommen. Ich hab’ einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen.“ So begründete ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt bei seinem Prozess wegen schweren Raubes am Donnerstag in Linz, warum er am 19. Juli kurz vor 22 Uhr einen Tankstellenshop in Linz-St. Magdalena überfallen hatte – mit einem Halstuch maskiert und mit einem 15 Zentimeter langen Klappmesser bewaffnet. Im Geschäft hielt er einem Angestellten das Messer unter die Nase und schrie: „Überfall, Geld her!“.