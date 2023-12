Glühweinzeit: Polizei macht Jagd auf Alkolenker

„Nicht zuletzt steht großes Leid für Familien am Spiel“

Der Konsum von anderen Drogen vor Fahrtantritt hat natürlich ebenso fatale Auswirkungen. Für die besinnliche Zeit kündigt Salzmann „eine ganze Reihe von Alkohol- und Drogenkontrollen“ an. Mit rund 300 Alkomaten und Vortestgeräten „bewaffnet“ werden Tirols Polizisten im Einsatz sein. „Die Folgen einer Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss können sehr schwerwiegend sein“, warnt der Leiter der Landesverkehrsabteilung. Sie reichen vom Verlust des Führerscheins, Geldstrafen, dem Verlust des Jobs bis hin zur Freiheitsstrafe (siehe weiter unten). „Nicht zuletzt steht großes Leid für Familien am Spiel“, so Salzmann.