EU: Verhandlungen über KI-Gesetz in Schlussphase

Gesetz könnte 2025 in Kraft treten

Sollte es im Dezember eine Einigung geben, könnte der EU-Rechtsrahmen 2025 in Kraft treten. Eine 18-monatige Übergangszeit wäre erforderlich, um Unternehmen und den Staaten ausreichend Vorbereitungszeit zu geben. Möglicherweise werde die EU-Kommission Anreize für die Plattformen setzen, bereits früher in die Umsetzung zu gehen, sagte Tudorache. Mit ihrem Ansatz zur frühzeitigen Regulierung von Künstlicher Intelligenz seien die Europäer weltweit führend, ähnlich wie mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Der AI Act der EU werde weltweit von anderen Regionen zum Vorbild genommen, so der Abgeordnete. Mittlerweile gebe es auch in den USA eine Debatte über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz, ein Beschluss im Kongress sei aber vor den US-Wahlen 2024 nicht wahrscheinlich.