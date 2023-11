Mehr als Griechen: Wer ist schuld an den Schulden?

40.000 Euro Schulden pro Kopf, mehr als bei den Griechen: Die Budgetpolitik der Bundesregierung macht nicht nur den Österreichern Sorgen - auch Experten schlagen Alarm. Doch: Der Finanzminister wehrt sich gegen einen Vergleich mit Griechenland. Die Opposition übt - naturgemäß - heftige Kritik am Defizitkurs. Also wer ist schuld an den Schulden - und warum werden sie trotz aller Warnungen noch steigen?