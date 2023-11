Mach‘ dir deine eigene Stadt im „Stadtlabor“

Beim Wohnen ist mehr drin

Als Anregung werden aktuelle Pionierprojekte aus Linz vorgestellt. So kümmert sich ein Community-Projekt im Franckviertel um Nahversorgung, ein inklusives Café probiert ungewöhnliche Arbeitsformen aus. Beeindruckend ist ein Co-Housing-Projekt in der Holzstraße mit vielen Gemeinschaftsräumen und in nachhaltiger Holzbauweise errichtet.