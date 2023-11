Mieter verzweifelt: „Wollen die uns rausekeln?“

Seit 40 Jahren wohnt Maria Rechberger (69) schon in der Linzer Ingenieur-Etzelstraße, ihre Nachbarin Roswitha Schoiswohl (69) auch schon 20 Jahre - doch die beiden Damen sind derzeit mit den Nerven am Ende. Der Grund: In ihrem Haus stinkt es - im wahrsten Sinne.