Beschimpfungen und Streiks: Muss das so sein?

„Wir kämpfen für unseren Kollektivvertrag“ - stand auf wehenden Fahnen und Bannern in den Händen der streikenden Metaller. Mit ohrenbetäubenden Tröt- und Pfeifkonzerten versammelten sie sich in ganz Österreich vor den Unternehmen, um Kampfeswillen zu signalisieren. In Vorarlberg wurde bei großen Firmen wie etwa Liebherr oder Grass die Arbeit niedergelegt.