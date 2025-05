Mopedlenkerin (17) bei Crash in Dornbirn verletzt

Am Samstagmittag gegen 13.05 Uhr bog ein 23-jähriger Autofahrer aus Bregenz von einem Parkplatz in Dornbirn im Bereich Schwefel auf die Landesstraße 190 in Richtung Lauterach ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 17-jährige Mopedlenkerin samt einer Beifahrerin in Richtung Dornbirn-Zentrum und überholte einen Pkw, der dem 23-Jährigen Vorrang gab, damit dieser ausfahren konnte.