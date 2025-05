Haus in Hard wegen Kellerbrand evakuiert

Gegen 22 Uhr wurde der Feuerwehr am Samstagabend ein Brand in einem Wohnhaus in Hard gemeldet. Als die Florianijünger vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass das Feuer für erhebliche Rauchentwicklung sorgte. Sofort leiteten die Einsatzleute die Evakuierung der Immobilie ein, elf Menschen wurden so in Sicherheit gebracht.