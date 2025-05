„Wir singen nicht mehr miteinander“

Vorarlberg hatte bis in die Zehner-Jahre eine große, blühende Laienchortradition. Nahezu in jedem größeren Dorf fanden sich Sängerinnen und Sänger zusammen, die an weltlichen wie kirchlichen Festen gemeinsam musizierten. „Es war ja nicht nur das Singen allein“, erzählt Elfi Thaler, „es ging um das gesellschaftliche Miteinander. Man hat sich irgendwie durchs Leben begleitet, durch alle Höhen und Tiefen, konnte in die einzelnen Familien hineinschauen, Anteil nehmen, stand in guten wie in schlechten Tagen zusammen.“