Porsche Panamera: Vieles neu, aber etwas fällt weg

Mit Preisen, die (in Deutschland, also exklusive NoVA) stets knapp unter 100.000 Euro starteten und bis über 200.000 Euro reichen, spülte der recht flache Panamera viel Geld in die Kassen. Vor allem zahlungskräftige Kunden in China und den USA lieben nun mal ihren viertürigen Porsche mit den dicken Verbrennern unter der dem Klassiker 911 nachempfundenen Motorhaube.