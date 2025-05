So macht ein Burgenländer „Die Geissens“ glücklich

Ein Faible für heiße Öfen hatte Philip Prisching aus der 323-Seelen-Gemeinde Willersdorf schon immer. Deshalb arbeitete der passionierte Motocross-Fahrer und gelernte Kfz-Mechaniker, Spengler und Lackierer stets in Motorradwerkstätten. Vor vier Jahren machte er sich selbstständig und eröffnete in Unterwart seine Firma „Motohawk“. Zum einen ist er auf den Handel mit gebrauchten Motorrädern spezialisiert, zum anderen baut er auf Wunsch seiner Kunden ältere Modelle um und verpasst ihnen einen neuen individuellen Look.