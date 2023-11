Neue Betreuungsplätze für 1500 Kinder geplant

Im Zeitalter der Digitalisierung stattet der Bund Schulen und Schüler mit Laptops und Tablets aus – dass diese auch tadellos funktionieren, darum kümmert sich aber niemand so wirklich. Deshalb wird es an Oberösterreichs Schulen künftig sogenannte Device Manager geben. Sie sollen sich um die Software und Updates kümmern und dafür sorgen, dass an den Bildungseinrichtungen ein einheitlicher IT-Standard herrscht.