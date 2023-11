Benko: Wichtigste Konzernteile vor der Insolvenz

Die Signa-Gruppe von Finanzjongleur Rene Benko steht - wie von krone.at in den letzten Wochen mehrfach berichtet - in Flammen: Freitagmittag wurde bekannt, dass nicht nur in der Signa Holding GmbH, der wichtigsten Konzerngesellschaft, ein Insolvenzantrag vorbereitet werden dürfte. Beraten werden die Signa-Gesellschaften dabei laut krone.at-Informationen von einer renommierten internationalen Anwaltskanzlei.