Ex-Turn-Beauty löst mit Fotos Kontroverse aus

Ex-Profi-Turnerin Olivia „Livvy“ Dunne hat mit einem Fotoshooting für Aufregung gesorgt. Die US-Amerikanerin hat auf Instagram nämlich Fotos von sich in einer Badewanne mitten auf einem legendären Footballfeld gepostet. Die Reaktionen auf die gewagten Aufnahmen pendeln zwischen Begeisterung und heftiger Kritik.
Die Aufnahmen zeigen Dunne, wie sie mitten auf dem Spielfeld des legendären Rose Bowl in Pasadena ein Schaumbad nimmt. Dazu schreibt die ehemalige Turnerin nur: „Ich kann das erklären …“ und markierte zudem einen Wettanbieter.
Hat Karriere dieses Jahr beendet
Bei über zehn Millionen Followern auf TikTok und Instagram musste man auf Kommentare nicht lange warten. Diese pendelten allerdings zwischen Bewunderung, Kritik und Spott. Während einige User die Location des Shootings feierten, kritisierten andere etwa: „Was hat das noch mit Turnen zu tun?“ Kontrovers diskutiert wurde dabei vor allem, wie weit sie mit ihrer Werbung gehen dürfe.
Ihre Turnkarriere ist allerdings mittlerweile ohnehin vorbei. Nach einigen erfolgreichen Jahren, die aber immer wieder von Verletzungen überschattet wurden, erklärte die Schönheit in diesem Jahr ihren Rücktritt. Wie man Aufmerksamkeit generiert, hat sie aber offensichtlich noch nicht verlernt ...
Kommentare
