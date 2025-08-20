Vorteilswelt
Gewagte Aufnahmen

Ex-Turn-Beauty löst mit Fotos Kontroverse aus

Sport-Mix
20.08.2025 07:10
Ex-Profi-Turnerin Olivia „Livvy“ Dunne
Ex-Profi-Turnerin Olivia „Livvy“ Dunne(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Peter Forest)

Ex-Profi-Turnerin Olivia „Livvy“ Dunne hat mit einem Fotoshooting für Aufregung gesorgt. Die US-Amerikanerin hat auf Instagram nämlich Fotos von sich in einer Badewanne mitten auf einem legendären Footballfeld gepostet. Die Reaktionen auf die gewagten Aufnahmen pendeln zwischen Begeisterung und heftiger Kritik. 

0 Kommentare

Die Aufnahmen zeigen Dunne, wie sie mitten auf dem Spielfeld des legendären Rose Bowl in Pasadena ein Schaumbad nimmt. Dazu schreibt die ehemalige Turnerin nur: „Ich kann das erklären …“ und markierte zudem einen Wettanbieter. 

Hat Karriere dieses Jahr beendet
Bei über zehn Millionen Followern auf TikTok und Instagram musste man auf Kommentare nicht lange warten. Diese pendelten allerdings zwischen Bewunderung, Kritik und Spott. Während einige User die Location des Shootings feierten, kritisierten andere etwa: „Was hat das noch mit Turnen zu tun?“ Kontrovers diskutiert wurde dabei vor allem, wie weit sie mit ihrer Werbung gehen dürfe. 

Lesen Sie auch:
Die ehemalige Turnerin Olivia Dunne startet jetzt als Model durch.
Turn-Beauty Dunne:
„Damit waren meine Olympia-Träume gestorben“
22.07.2025

Ihre Turnkarriere ist allerdings mittlerweile ohnehin vorbei. Nach einigen erfolgreichen Jahren, die aber immer wieder von Verletzungen überschattet wurden, erklärte die Schönheit in diesem Jahr ihren Rücktritt. Wie man Aufmerksamkeit generiert, hat sie aber offensichtlich noch nicht verlernt ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Pasadena
InstagramTikTok
Fotoshooting
Loading
