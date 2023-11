„Scheidungsantrag in zerrütteter Polit-Ehe“

Eva Glawischnig sieht darin hingegen „den Beginn eines Matchs, wer den medialen Platz in den letzten Monaten vor der nächsten Nationalratswahl besetzen kann.“ Und sie reduziert die Konsequenzen eines derartigen U-Ausschusses: „Ich glaube nicht, dass es deshalb zur Zerrüttung zwischen ÖVP und den Grünen kommt“. Mölzer deutlich offensiver in seiner Vermutung: „Wenn es zu diesem Ausschuss kommt, herrscht der blanke Hass in der ÖVP gegen die Grünen“.