Erst Lärmbelästigung, dann noch Körperverletzung

„Bewusstlos im Stiegenhaus“

Dazu befragt, schildert der angeklagte Vater die Situation so, dass weder er noch ein anderes Familienmitglied das Opfer je geschlagen habe. Vielmehr habe dieses versucht, ihm einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Sein Sohn habe den Angreifer daraufhin lediglich festgehalten. Dann sei der Kontrahent auf seine Frau losgegangen. „Und warum haben Sie Ihre Gattin nicht verteidigt?“, will Richter Martin Mitteregger vom Bulgaren wissen. Worauf der meint, er habe ja nicht gekonnt, weil er mit dem Kopf gegen die Wand im Stiegenhaus geknallt und daraufhin fünf Minuten bewusstlos gewesen sei.