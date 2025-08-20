Aufstiegsheld kommt! Neuer Coup für Müller-Klub

Denn der Hamburger Aufstiegsheld schließt sich wohl Müller-Klub Vancouver an. Schon am Mittwoch soll der 31-Jährige nach Kanada fliegen, um den Transfer dort unter Dach und Fach zu bringen. Im Raum steht ein Vertrag über eineinhalb Jahre. Für die Kanadier ist es ein neuer sportlicher Coup – nachdem man zuletzt auf der Suche nach einem erfahrenen Defensiv-Spezialisten war.