Aufstiegsheld kommt! Neuer Coup für Müller-Klub

Die Vancouver Whitecaps, neues Team von Bayern-Legende Thomas Müller, hat sich wohl noch einen Routinier aus Deutschland geschnappt. Die Kanadier wollen nämlich Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau unter Vertrag genommen. Schon am Mittwoch soll der 31-Jährige zu seinem neuen Klub reisen.
Dass die Zeit des Innenverteidigers in Hamburg vorbei ist, zeichnet sich bereits seit Wochen ab. Ein Transfer im Sommer galt für alle Beteiligten als Ideallösung. Jetzt hat der ehemalige Kapitän des Traditionsvereins offenbar seinen neuen Klub gefunden – und dort darf er mit einer echten Fußball-Legende zusammenspielen.
Denn der Hamburger Aufstiegsheld schließt sich wohl Müller-Klub Vancouver an. Schon am Mittwoch soll der 31-Jährige nach Kanada fliegen, um den Transfer dort unter Dach und Fach zu bringen. Im Raum steht ein Vertrag über eineinhalb Jahre. Für die Kanadier ist es ein neuer sportlicher Coup – nachdem man zuletzt auf der Suche nach einem erfahrenen Defensiv-Spezialisten war.
Kommentare
