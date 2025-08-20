Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Traditionsverein

Aufstiegsheld kommt! Neuer Coup für Müller-Klub

Fußball International
20.08.2025 06:47
(Bild: AFP/RICH LAM)

Die Vancouver Whitecaps, neues Team von Bayern-Legende Thomas Müller, hat sich wohl noch einen Routinier aus Deutschland geschnappt. Die Kanadier wollen nämlich Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau unter Vertrag genommen. Schon am Mittwoch soll der 31-Jährige zu seinem neuen Klub reisen. 

0 Kommentare

Dass die Zeit des Innenverteidigers in Hamburg vorbei ist, zeichnet sich bereits seit Wochen ab. Ein Transfer im Sommer galt für alle Beteiligten als Ideallösung. Jetzt hat der ehemalige Kapitän des Traditionsvereins offenbar seinen neuen Klub gefunden – und dort darf er mit einer echten Fußball-Legende zusammenspielen.

Sebastian Schonlau (links) hat Hamburg zurück in die erste Liga geführt.
Sebastian Schonlau (links) hat Hamburg zurück in die erste Liga geführt.(Bild: AFP/APA/RONNY HARTMANN)

Denn der Hamburger Aufstiegsheld schließt sich wohl Müller-Klub Vancouver an. Schon am Mittwoch soll der 31-Jährige nach Kanada fliegen, um den Transfer dort unter Dach und Fach zu bringen. Im Raum steht ein Vertrag über eineinhalb Jahre. Für die Kanadier ist es ein neuer sportlicher Coup – nachdem man zuletzt auf der Suche nach einem erfahrenen Defensiv-Spezialisten war. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.501 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
181.467 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
146.713 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3107 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Fußball International
Von Traditionsverein
Aufstiegsheld kommt! Neuer Coup für Müller-Klub
Krone Plus Logo
Fjörtoft im Interview
„Liebe Grazer, packt eure warmen Pullover ein!“
Champions-League-Quali
LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz muss bei Bodø/Glimt ran
Brügge bärenstark
Pleite für Arnautovic-Klub Roter Stern in CL-Quali
Alonsos Liga-Debüt
Mbappe-Elfmeter rettet Real Madrid Auftaktsieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf