„Sagen wir es einmal so …“ Hamann zählt Ilzer an

„Wir haben keinen Druck, alles wunderbar“

„Es gibt in Hoffenheim wenig öffentliches Interesse. Und du musst schauen, dass du intern immer den Druck hochhältst“, meinte Hamann im Hinblick auf ein mögliches Handicap Ilzers. „Wenn du unter den ersten sechs, sieben, acht bist, was ja möglich ist, dann haben die Spieler so einen Eigenantrieb, dass sie sagen, wir wollen da oben in die Champions League.“ Ilzer habe einen „Spagat“ und einen „Drahtseilakt“ zu bewältigen. „Sobald du einmal um Rang zehn, zwölf, dreizehn bist, ist es, glaube ich, schwer, dort so eine Stimmung zu erzeugen. Weil auch von außen kein Druck kommt.“ Motto: „Uns geht es gut hier, wir haben keinen Druck, alles wunderbar. Ob wir Zwölfter oder Neunter oder Sechzehnter werden oder Fünfzehnter, ist egal.“