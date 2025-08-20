„Surreal!“ Besondere Geste rührt WM-Leader Piastri

Der „Piastri Grandstand“ befindet sich an der Start-Ziel-Geraden, wie der Veranstalter erklärt hat. Damit gesellt sich der junge WM-Titelanwärter in eine elitäre Runde mit anderen australischen Rennfahrern. Den auch nach Jack Brabham, Arthur Waite, Alan Jones, Daniel Ricciardo und Mark Webber wurden in Melbourne Tribünen benannt.