„Surreal!“ Besondere Geste rührt WM-Leader Piastri

WM-Leader Oscar Piastri ist eine besondere Ehre zuteilgeworden. Nach dem jungen Australier, der aktuell um seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 fährt, wird nämlich eine Tribüne auf dem Albert Park Circuit in Melbourne benannt. Eine Geste, die dem 24-Jährigen viel bedeutet.
„Es fühlt sich surreal an“, zeigt sich Piastri von der besonderen Ehre gerührt. Der Australier darf ab 2026 – vielleicht schon als Formel-1-Weltmeister – in Melbourne am Rennkochende nämlich vor einer nach ihm benannten Tribüne vorbeifahren.
Der „Piastri Grandstand“ befindet sich an der Start-Ziel-Geraden, wie der Veranstalter erklärt hat. Damit gesellt sich der junge WM-Titelanwärter in eine elitäre Runde mit anderen australischen Rennfahrern. Den auch nach Jack Brabham, Arthur Waite, Alan Jones, Daniel Ricciardo und Mark Webber wurden in Melbourne Tribünen benannt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.