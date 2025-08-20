In dieser Liga fließt das Geld in falsche Richtung

Aufstiegsheld kommt! Neuer Coup für Müller-Klub
Von Traditionsverein
Die Vienna Vikings stehen erneut im Halbfinale der European League of Football. Während die Wikinger unbeirrt und souverän ihren Weg gehen, ist die Zukunft der Liga ungewiss. Einige wichtige Fragen im europäischen Football sind derzeit offen.
Wird es die European League of Football (ELF) in dieser Form im nächsten Jahr noch geben? Wenn ja, mit welchen Teams? Was ist mit den Play-offs dieser Saison? Steigen die Fehervar Enthroners 2026 in die Austrian Football League ein?
