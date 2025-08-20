Vorteilswelt
Football in Europa

In dieser Liga fließt das Geld in falsche Richtung

Sport-Mix
20.08.2025 06:30
Die Vikings feierten elf Siege in zwölf Spielen.
Die Vikings feierten elf Siege in zwölf Spielen.(Bild: GEPA)

Die Vienna Vikings stehen erneut im Halbfinale der European League of Football. Während die Wikinger unbeirrt und souverän ihren Weg gehen, ist die Zukunft der Liga ungewiss. Einige wichtige Fragen im europäischen Football sind derzeit offen.

0 Kommentare

Wird es die European League of Football (ELF) in dieser Form im nächsten Jahr noch geben? Wenn ja, mit welchen Teams? Was ist mit den Play-offs dieser Saison? Steigen die Fehervar Enthroners 2026 in die Austrian Football League ein?

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
