„Ich stelle Stift Fiecht weiterhin zur Verfügung“

Es ist ein Hin und Her! Monatelang waren ukrainische Familien in Tirol im Stift Fiecht untergebracht, dann mussten sie ins Containerdorf nach Kufstein übersiedeln, um folglich wieder zurückzukehren. Nun verfasste der Besitzer des Stiftes, Christoph Swarovski, einen Brief samt Angebot an die Tiroler Soziale Dienste GmbH.
Im Juli kündigte die TSD den Mietvertrag mit dem Stift Fiecht. „Mit Ende August wird das Stift seine Pforten schließen“, hieß es. Das inkludierte einen Auszug der ukrainischen Familien, die dort Zuflucht gefunden haben. Geschäftsführer Florian Stolz bestätigte damals diesen Schritt gegenüber der „Tiroler Krone“.
Der Auszug der Geflüchteten erfolgte schon früher, doch da die Container in Kufstein alles andere als wohnlich waren, ging es für die Familien – überwiegend Mütter samt Kinder – wieder zurück ins Stift Fiecht. Die „Tiroler Krone“ berichtete ebenfalls ausführlich darüber.
„Ein Ort des Schutzes für Menschen in Not“
Nun meldet sich in dieser Causa Christoph Swarovski, Eigentümer des Stift Fiecht, zu Wort. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei es sein Ziel gewesen, Flüchtlinge aus der Ukraine im Stift Fiecht bestmöglich zu unterstützen. Das Gebäude sei dadurch wieder zu dem geworden, was es eigentlich sein sollte: ein Ort des Schutzes für Menschen in Not.
Die Berichte über die Zustände der neuen Unterkünfte haben entsetzt und sind insbesondere für die Kinder unzumutbar.
Eigentümer Christoph Swarovski
Bild: Birbaumer Christof
Swarovski sei es stets ein besonderes persönliches Anliegen gewesen, diesen Ort für die Vertriebenen zu bewahren. Umso überraschender sei die Kündigung durch die Tiroler Soziale Dienste GmbH gekommen. „Die Berichte über die Zustände der neuen Unterkünfte haben entsetzt und sind insbesondere für die Kinder unzumutbar“, betont er.
Konkretes Angebot an die Tiroler Soziale Dienste GmbH
In einem Schreiben teilte Swarovski der TSD GmbH am Dienstag daher mit, dass er das Stift für die durch den Krieg aus der Ukraine vertriebenen Menschen „selbstverständlich weiterhin zur Verfügung“ stelle, und er sei auch – wenn nötig – dazu bereit, „die Betreuung in eigene Hände zu nehmen“, wenn sich das Land oder die TSD GmbH außerstande sehe, weiterhin einen Kostenbeitrag zu leisten.
