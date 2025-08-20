„Ich stelle Stift Fiecht weiterhin zur Verfügung“

„Ein Ort des Schutzes für Menschen in Not“

Nun meldet sich in dieser Causa Christoph Swarovski, Eigentümer des Stift Fiecht, zu Wort. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei es sein Ziel gewesen, Flüchtlinge aus der Ukraine im Stift Fiecht bestmöglich zu unterstützen. Das Gebäude sei dadurch wieder zu dem geworden, was es eigentlich sein sollte: ein Ort des Schutzes für Menschen in Not.