Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Container mehr?

„Ich stelle Stift Fiecht weiterhin zur Verfügung“

Tirol
20.08.2025 07:00
Die Tiroler Soziale Dienste GmbH kündigte den Vertrag mit dem Stift Fiecht, wie berichtet, im ...
Die Tiroler Soziale Dienste GmbH kündigte den Vertrag mit dem Stift Fiecht, wie berichtet, im Juli auf.(Bild: Birbaumer Christof)

Es ist ein Hin und Her! Monatelang waren ukrainische Familien in Tirol im Stift Fiecht untergebracht, dann mussten sie ins Containerdorf nach Kufstein übersiedeln, um folglich wieder zurückzukehren. Nun verfasste der Besitzer des Stiftes, Christoph Swarovski, einen Brief samt Angebot an die Tiroler Soziale Dienste GmbH.

0 Kommentare

Im Juli kündigte die TSD den Mietvertrag mit dem Stift Fiecht. „Mit Ende August wird das Stift seine Pforten schließen“, hieß es. Das inkludierte einen Auszug der ukrainischen Familien, die dort Zuflucht gefunden haben. Geschäftsführer Florian Stolz bestätigte damals diesen Schritt gegenüber der „Tiroler Krone“.

Der Auszug der Geflüchteten erfolgte schon früher, doch da die Container in Kufstein alles andere als wohnlich waren, ging es für die Familien – überwiegend Mütter samt Kinder – wieder zurück ins Stift Fiecht. Die „Tiroler Krone“ berichtete ebenfalls ausführlich darüber.

„Ein Ort des Schutzes für Menschen in Not“
Nun meldet sich in dieser Causa Christoph Swarovski, Eigentümer des Stift Fiecht, zu Wort. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei es sein Ziel gewesen, Flüchtlinge aus der Ukraine im Stift Fiecht bestmöglich zu unterstützen. Das Gebäude sei dadurch wieder zu dem geworden, was es eigentlich sein sollte: ein Ort des Schutzes für Menschen in Not.

Zitat Icon

Die Berichte über die Zustände der neuen Unterkünfte haben entsetzt und sind insbesondere für die Kinder unzumutbar.

Eigentümer Christoph Swarovski

Bild: Birbaumer Christof

Swarovski sei es stets ein besonderes persönliches Anliegen gewesen, diesen Ort für die Vertriebenen zu bewahren. Umso überraschender sei die Kündigung durch die Tiroler Soziale Dienste GmbH gekommen. „Die Berichte über die Zustände der neuen Unterkünfte haben entsetzt und sind insbesondere für die Kinder unzumutbar“, betont er.

Lesen Sie auch:
Das Tiroler Stift Fiecht macht dicht und geflüchtete Familien aus der Ukraine müssen bis Ende ...
Krone Plus Logo
Knalleffekt in Tirol
Stift schließt und Flüchtlinge müssen in Container
07.07.2025
Offener Brief in Tirol
„Siebte Umsiedlung“ – Ukrainerinnen wehren sich
14.07.2025
Ukrainer nach Kufstein
„Niemand fragt nach, ob Schulen das schaffen“
02.08.2025

Konkretes Angebot an die Tiroler Soziale Dienste GmbH
In einem Schreiben teilte Swarovski der TSD GmbH am Dienstag daher mit, dass er das Stift für die durch den Krieg aus der Ukraine vertriebenen Menschen „selbstverständlich weiterhin zur Verfügung“ stelle, und er sei auch – wenn nötig – dazu bereit, „die Betreuung in eigene Hände zu nehmen“, wenn sich das Land oder die TSD GmbH außerstande sehe, weiterhin einen Kostenbeitrag zu leisten.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.975 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
183.901 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
157.630 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3109 mal kommentiert
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf