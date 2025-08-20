„Saudi-Angebote trudelten häufig ein“

Auch aus Saudi-Arabien zeigten Teams Interesse. „Angebote von dort trudelten häufig ein. Ich will nicht sagen, dass es für uns nie ein Thema wäre, in die Wüste zu gehen, aber aktuell wollen wir in Europa bleiben.“ Einen spezifischen Markt gibt es jedoch nicht: „Urs spricht italienisch und französisch. Die Ligen dort wären sicher interessant. Und Deutschland, die Schweiz und auch Österreich sind natürlich sowieso immer möglich“, so der 53-Jährige. Vor der Saison wurden er und Fischer auch mit Rapid in Verbindung gebracht. „Da kann ich aber sagen, dass es nie eine Anfrage gegeben hat.“