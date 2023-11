47-jähriger Arbeiter stürzte von fahrbarem Gerüst

Es war am Mittwoch gegen 19.30 Uhr, als der 47-Jährige einen folgenschweren Fehltritt beging. Der Arbeiter war in einer Firma in Fraham mit Umbauarbeiten einer Pulverkabine beschäftigt. Dabei stieg er bei einem fahrbaren Drei-Meter-Gerüst daneben und stürzte auf den Betonboden.