Haie verabschiedeten sich erhobenen Hauptes

Das Abenteuer ist vorbei. Innsbrucks Cracks verabschiedeten sich erhobenen Hauptes aus der Champions League, schrammten in einer kuriosen Partie aber nur knapp an der Sensation vorbei. Nach dem 2:2 im Heimspiel verloren die Tiroler am Mittwoch in Finnland 1:2 nach Verlängerung. Letztlich war der Sieg für Lukko Rauma hochverdient.