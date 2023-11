Ski-Weltcup mit seinen Partys dient als Vorbild

Langlauf in Salzburg? Da denkt man in erster Linie an die Stadlobers. Mit Lukas Mrkonjic und Michael Föttinger gibt es aber zwei weitere Weltcup-Athleten, die zum Aufgebot des Skiverbands für den Start in Ruka (Fin) zählen. Letzterer ist mit Teilnahmen an den WMs 2021 und 2023 sowie den Olympischen Spielen 2022 gar Stammgast bei Großereignissen. Ein solches sucht man diesen Winter vergeblich, die Ziele gehen ihm dennoch nicht aus.