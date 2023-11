Jetzt profitieren auch die Bahn-Pendler

Mehr Angebote für Nachtschwärmer

Ein erweitertes Angebot gibt es mit der neuen Spätverbindung ab 23.18 Uhr von Wien Richtung Pamhagen künftig auch für Nachtschwärmer. Neu ist auch die letzte Abfahrt von Wien in Richtung Deutschkreuz – unter der Woche eine Stunde später um 23.23 Uhr, am Wochenende zwei Stunden später um 0.26 Uhr. Angeboten werden auch zusätzliche Kurse von Deutschkreutz nach Wien um 21:30 Uhr und um 22:13 Uhr. Weiters fährt die Nacht-S-Bahn auch am Wochenende über Bruck an der Leitha nach Neusiedl am See – Abfahrt in Wien ist um 1:51 Uhr. „Damit ist der Zug mehr als konkurrenzfähig zum Auto und eine attraktive Alternative für Frühpendler, um stressfrei und zügig in die Arbeit zu kommen“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.