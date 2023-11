Lange Wartezeit macht Gemeinden zum „Bremser“

Im Falle der Stadt wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung mittlerweile erteilt. Seitens der Gemeindeabteilung beruft man sich auf eine Fülle an genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften der Aufsichtsbehörde in den vergangenen Monaten. In Summe seien die Mitarbeiter bestrebt, im Falle von vollständig vorliegenden Unterlagen, die Genehmigungsvorbereitungen so rasch als möglich vorzunehmen.