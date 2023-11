Nach Prügel-Sager: Proteste & mahnende Worte

Rohr richtet Appell ans Hohe Haus

Und zu Beginn der Landtagssitzung steht abermals alles im Zeichen der verbalen Entgleisung Angerers. Landtagspräsident Reinhart Rohr findet in seiner Ansprache an die Landtagsmitglieder mahnende Wort: „Wir sind das demokratisch gewählte Parlament in Kärnten. Und wir müssen die demokratischen Prinzipien wahren!“ Rohr richtet auch einen Appell an die Abgeordneten, dass persönliche Beleidigungen und Gewaltandrohungen keinen Platz in der Politik haben dürfen.