Einst waren sie Maurer, heute sind sie die Chefs!

Klinke statt Kelle

„Heute könnte ich nur noch als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle arbeiten“, schmunzelt Sadovnik. Der Globasnitzer, der seit gut 30 Jahren im Gemeinderat vertreten ist, ist seit 2015 Gemeindechef: „Das war immer mein Traum, als Bürgermeister für Menschen da zu sein.“ Als Obmann der Kärntner Slowenen setzt er sich zudem für die Volksgruppen ein. „Die Kelle habe ich längst weggelegt, aber ich halte oft die Türklinke in der Hand.“ Warum? An die 200 Haushalte besucht Sadovnik im Jahr: „Das hat sich so eingebürgert und ist wichtig.“