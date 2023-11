Neue Pläne für den maroden Klagenfurter Airport

Nach Jahren des Stillstandes soll dem Airport neues Leben eingehaucht werden. Und dabei ziehen Politik und Aufsichtsrat an einem Strang. „Meine Aufgabe ist es, Geld zu verdienen“, sagt Geschäftsführer Maximilian Wildt. Und daher solle der Flughafen in den kommenden fünf Jahren wieder wirtschaftlich rentabel sein. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. „Wir haben ein Budget erstellt, das ein striktes Kostenmanagement und wichtige Investitionen beinhaltet“, sagt Airport-Aufsichtsratsvorsitzender Martin Payer. Mitunter soll auch ein Terminal für Privatflugzeuge errichtet werden, nicht betriebsnotwendige Flächen verpachtet werden und die Passagierzahlen sollen in die Höhe schnellen. „Wir erwarten uns im kommenden Jahr rund 200.000 Passagiere“, so Wildt, der aktuell mit verschiedensten Fluggesellschaften in Verhandlungen steckt, um neue Verbindungen von und nach Klagenfurt zu schaffen. Dabei sollen aber die Verbindungen Alicante, Palma und London erhalten bleiben.