Nach Prügel-Sager: SPÖ gibt Angerer die rote Karte

Aus diesem Grund begann der Landesparteivorstand der Roten am Montag mit einer Solidaritätsbekundung für Beate Prettner: „Diese Aussage ist aufs Schärfste zurückzuweisen, sie erinnert an vergangene Zeiten und reiht sich leider nahtlos in die Diffamierung von Frauen, in direkte oder indirekte Gewaltaufrufe ein. Diese Aussage ist eines Politikers, eines jeden Menschen, unwürdig“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser. Verschlimmert werde das dadurch, dass Angerer im Landtag sitze - einem Ort „der Demokratie, der Entscheidungsfindung, der Menschen Kärntens“.