Tschofenig-Empfang: Zelt platzte aus allen Nähten

Auf der Schanze machte Skispringer Daniel Tschofenig in der Vorsaison alles richtig, holte den Sieg bei der Vierschanzentournee und im Gesamtweltcup. Beim großen Empfang in der 908 Einwohner zählenden Heimatgemeinde Hohenthurn ließen ihn gestern über 1000 Fans hochleben. Der Kinderchor der Volksschule – eingekleidet in Leiberln mit der Aufschrift „Tschofe, unser Superstar“ – sang zum Einstieg: „Er lächelt so charmant, macht Achomitz bekannt.“