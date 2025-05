Haube und Herz aus Gold: Damen helfen seit 1885

Die Frauen waren in Suppenküchen aktiv, stellten die ersten Schulbücher bereit, statteten Schulbibliotheken aus, finanzierten Therapiegeräte. „Heute zielt die Unterstützung, die immer still und ausschließlich von den Damen und derzeit sieben unterstützenden Mitgliedern erfolgt, eher auf die Bezahlung von Ganztagsschulplätzen oder auf Hilfe nach Naturkatastrophen in der Region ab“, berichtet die Obfrau. Die Goldhaubenfrauen finanzieren auch alljährlich den Blumenschmuck bei den Erstkommunionen und unterstützten stets die Kinderkrebshilfe.