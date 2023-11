Vermisster Demenzkranker in Venedig aufgetaucht

In psychiatrischer Klinik

Gegen 22 Uhr mussten die Helfer ihre aktive Suche aber vorerst erfolglos einstellen, da es keine neuen Anhaltspunkte mehr gab. Die Sorge um den verschwundenen Mann war groß. Er galt als orientierungslos, hatte kein Telefon und keine Geldbörse dabei. Das Staunen war daher umso größer, als die Linzer Polizei eine Information aus Italien erhielt, dass der 50-Jährige am Samstag orientierungslos in Venedig aufgegriffen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden war.