Verhaltenskodex: „Billiger Stimmenfang“ oder mehr?

Mattle offen für Vorschlag

„Innerhalb unserer Regierung gibt es viele Themen - wir setzen uns nicht nur mit dem Thema Migration auseinander. Wenn ich auf den Vorstoß aus Vorarlberg reagiere und mich dafür offen zeige, dann ist das eine Maßnahme“, sagte LH Mattle. Es gebe bereits viele Möglichkeiten, wie Integration in Tirol stattfinden darf und kann. „Vor allem haben wir sehr gute Möglichkeiten, unsere Sprache zu lernen - in erster Linie über die Tiroler Soziale Dienste GmbH“, schilderte der Landeshauptmann und räumte zugleich ein: „Allerdings gelingt es uns nicht, alle Migranten in diese Kurse zu bringen.“