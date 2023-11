Unternehmer sauer: „Das bricht uns das Genick“

Arbeitgeber: „Könnten sofort weiterverhandeln“

In Summe sollen in den nächsten Tagen Streiks in rund 200 Betrieben durchgeführt werden. Die Proteste würden jedoch nichts an den wirtschaftlichen Tatsachen ändern, sagte Knill. „Es ist eine Aktion, bei der vielleicht jeder seinen Frust ein bisschen loswird - aber ein Ergebnis werden wir trotzdem nur am Verhandlungstisch erreichen können.“ Die Arbeitgeber stünden jederzeit zu weiteren Gesprächen bereit, „wir könnten auch sofort wieder weiterverhandeln“.