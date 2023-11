Wie will Babler bitte Kickl-Fans gewinnen?

Eines muss man Andreas Babler schon lassen: er weiß, wie man im Publikum Stimmung macht. Entsprechend euphorisch war die Stimmung am Bundesparteitag am Wochenende in Graz. Nach seiner einstündigen Rede über Umverteilungsfantasien, „unsere Leut“ und Regierungs- und Medienschelte gab es sogar Standing ovations. Von den SPÖ-Genossen, wohlgemerkt.