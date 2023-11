Tiere auf der Suche nach einem neuen zu Hause

Der kleine Meerschweinchenbub Rudi (3 Monate) ist auf der Suche nach einem neuen artgerechten Zuhause zu einem Partnertier oder in eine Gruppe. Am glücklichsten ist ein Meerschweinchen in einem Rudel von vier bis fünf Tieren. Zur Not reichen auch zwei Tiere - nur allein darf und möchte ein Meerschweinchen niemals leben.