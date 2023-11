Oberösterreichs erste Trafik mit Drive Through

Macht mehr Spaß als Pension

Eigentlich wäre der Ex-Straßendienstarbeiter schon in Pension, doch„aber das Trafikantendasein ist viel spannender und macht uns Spaß!“, so Eßl, der das Geschäft mit seiner Frau betreibt. Der gebürtige Kleinmünchner hat sich aus 12 Bewerbern für die Trafik durchgesetzt und das verpflichtende Prüfung an der Trafikantenakademie abgelegt.